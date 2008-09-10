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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Армения
Испания - Армения: обзор матча 10 сентября 2008
Испания
10.09.2008, среда, 23:55
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 5, 2 тур
4 : 0
Завершен
Армения
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Личные встречи
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Статистика матча Испания - Армения
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0
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0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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