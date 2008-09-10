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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Уэльс
Россия - Уэльс: обзор матча 10 сентября 2008
Россия
10.09.2008, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 2 тур
2 : 1
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Россия - Уэльс
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0
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0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Делегат:
Шандор Берзи (Венгрия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 18:55 (прямая)
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