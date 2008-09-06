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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Исландия
Норвегия - Исландия: обзор матча 06 сентября 2008
Норвегия
06.09.2008, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 9, 1 тур
2 : 2
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвегия - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
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27.09.2026
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06.10.2026
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29.09.2026
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Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
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10.06.2026
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