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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Ирландия
Грузия - Ирландия: обзор матча 06 сентября 2008
Грузия
06.09.2008, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 8, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Грузия - Ирландия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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