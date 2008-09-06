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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Азербайджан
Уэльс - Азербайджан: обзор матча 06 сентября 2008
Уэльс
06.09.2008, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 1 тур
1 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уэльс - Азербайджан
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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