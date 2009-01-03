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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Саутенд Юнайтед
Челси - Саутенд Юнайтед: обзор матча 03 января 2009
Челси
03.01.2009, суббота, 00:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Саутенд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Саутенд Юнайтед
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3 : 1
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