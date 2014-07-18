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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Носта
Динамо Киров - Носта: обзор матча 18 июля 2014
Динамо Киров
18.07.2014, пятница, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
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04.10.2026
Носта
Информация о матче
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