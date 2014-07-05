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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Торпедо
ЦСКА - Торпедо: обзор матча 05 июля 2014
ЦСКА
05.07.2014, суббота, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
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4 : 2
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
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1 : 1
01.11.2026
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1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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