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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Зальцбург
Рид - Зальцбург: обзор матча 02 августа 2014
Рид
02.08.2014, суббота, 21:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
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Статистика матча Рид - Зальцбург
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Информация о матче
Стадион:
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