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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 25 апреля 2015
Штутгарт
25.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
24'
Д. Гинчек
27'
М. Харник
58'
Н. Петерсен (П)
85'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
89'
Желтая карточка
Ю. Шустер
Желтая карточка
К. Гентнер
89'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Гинчек
89'
85'
ГОЛ! 2:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
О. Сорг
83'
Замена
М. Муйджа
️️️️
С. Ритер
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Костич
77'
Замена
Д. Швааб
️️️️
А. Максим
67'
Вторая желтая
А. Глоушек
66'
Желтая карточка
А. Глоушек
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Петерсен
46'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
С. Митрович
46'
Замена
В. Дарида
️️️️
К. Гюнтер
32'
Желтая карточка
С. Митрович
ГОЛ! 2:0!
М. Харник
Пас отдал
Ф. Костич
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гинчек
24'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
10
Марвин Ванитцек
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
32
Баумгартль
14
Глоушек
5
Нидермайер
17
Кляйн
4
Гентнер
44
Максим
21
Ромеу
18
Костич
22
Харник
10
Гинчек
3-2-2-2
1
Бюрки
23
Митрович
3
Торрехон
25
Сорг
27
Ритер
30
Гюнтер
23
Шустер
30
Клаус
14
Мехмеди
18
Петерсен
44
Максим
5
Швааб
5
Швааб
44
Максим
18
Костич
10
Дидави
10
Дидави
18
Костич
10
Гинчек
11
Вернер
11
Вернер
10
Гинчек
23
Митрович
27
Хефлер
27
Хефлер
23
Митрович
27
Ритер
23
Муйджа
23
Муйджа
27
Ритер
30
Гюнтер
16
Дарида
16
Дарида
30
Гюнтер
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
10
Марвин Ванитцек
ЦП
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Карим Геде
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
10
Марвин Ванитцек
ЦП
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Карим Геде
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
МХПАрена
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