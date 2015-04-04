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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 04 апреля 2015
Вердер
04.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
87'
86'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Л. Айчичек
83'
79'
Желтая карточка
Н. Бунгерт
69'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
П. де Бласис
68'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Замена
З. Юнузович
️️️️
Д. Зелке
62'
Желтая карточка
С. Предль
58'
Желтая карточка
Я. Вестергор
29'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
20
Изет Хайрович
ПВ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
3
Штернберг
23
Вестергор
4
Предль
23
Гебре Селасси
33
Айчичек
44
Баргфреде
23
Кроос
31
Бартельс
9
Зелке
9
Ди Санто
4-1-2-1-2
1
Кариус
18
Бросински
26
Бунгерт
16
Белл
33
Пак Чжу-Ху
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
10
Малли
8
де Бласис
30
Оказаки
9
Зелке
16
Юнузович
16
Юнузович
9
Зелке
33
Айчичек
21
Озтюнали
21
Озтюнали
33
Айчичек
8
де Бласис
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
8
де Бласис
10
Ку Чжа-Чеол
9
Аллагуи
9
Аллагуи
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Вердер
Майнц
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Вердер - Майнц
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Везерстадион
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