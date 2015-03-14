Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 14 марта 2015
Аугсбург
14.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
32'
С. Оказаки
89'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
90'
+2
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Чжа-Чеол
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Х. Алтынтоп
78'
63'
Замена
Г. Хара
️️️️
П. де Бласис
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Кор
56'
Замена
Каюби
️️️️
Ч. Донь-Вон
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Оказаки
Пас отдал
П. де Бласис
21'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-4-1-2
1
Хитц
21
Баба
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
31
Кор
17
Вернер
8
Фойлнер
10
Байер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
4-1-1-2-2
1
Кариус
18
Бросински
26
Бунгерт
16
Белл
33
Пак Чжу-Ху
14
Баумгартлингер
30
Гайс
7
Хофманн
10
Малли
8
де Бласис
30
Оказаки
33
Чжи Донь-Вон
30
Каюби
30
Каюби
33
Чжи Донь-Вон
31
Кор
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
31
Кор
7
Алтынтоп
9
Паркер
9
Паркер
7
Алтынтоп
8
де Бласис
18
Хара
18
Хара
8
де Бласис
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
7
Хофманн
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
7
Хофманн
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
15
Николас Кастильо
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
15
Николас Кастильо
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Аугсбург - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+