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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Астана
Пюник - Астана: обзор матча 03 июля 2014
Пюник
03.07.2014, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Астана
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Статистика матча Пюник - Астана
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Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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