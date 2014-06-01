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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Сенегал
Колумбия - Сенегал: обзор матча 01 июня 2014
Колумбия
01.06.2014, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Колумбия - Сенегал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
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23.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
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Информация о матче
Стадион:
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