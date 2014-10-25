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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фигейренсе - Крузейро
Фигейренсе - Крузейро: обзор матча 25 октября 2014
Фигейренсе
25.10.2014, суббота, 22:20
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фигейренсе - Крузейро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
4 : 2
13.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Орландо Скарпелли
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Фигейренсе
Крузейро
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
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