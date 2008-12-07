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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Осер
Гренобль - Осер: обзор матча 07 декабря 2008
Гренобль
07.12.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Осер
Желтая карточка
Л. Батльес
Замена
С. Ланжиль
️️️️
К. Лежен
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Димитриевич
Замена
Н. Акрур
️️️️
Б. Эль-Мубарки
Желтая карточка
Г. Уимби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
0
Валид Реграги
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
7
Даниэль Морейра
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Осер
1
Реми Риу
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Альберт Банинг
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
14
Деннис Олиеч
ПП
99
Линель Китамбала
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-2-3-2
0
Уимби
5
Робен
14
Жеммали
27
Витакич
0
Реграги
2
Куртуа
8
Димитриевич
10
Батльес
15
Ромао
7
Морейра
0
Эль-Мубарки
4-3-3
1
Риу
2
Ангбар
6
Кулибали
12
Миньо
3
Грихтинг
25
Шафни
7
Каленберг
4
Нэрри
21
Никулаэ
20
Кверсия
22
Лежен
8
Димитриевич
8
Фегули
8
Фегули
8
Димитриевич
0
Эль-Мубарки
17
Акрур
17
Акрур
0
Эль-Мубарки
20
Кверсия
14
Олиеч
14
Олиеч
20
Кверсия
22
Лежен
7
Ланжиль
7
Ланжиль
22
Лежен
Остались в запасе
Гренобль
Осер
5
Альберт Банинг
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
5
Альберт Банинг
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Остались в запасе
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Гренобль - Осер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад де Альп
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