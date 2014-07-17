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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 17 июля 2014
Фламенго
17.07.2014, четверг, 05:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
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Таблица
Статистика матча Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
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0
0
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0
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
13.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Моасир де Асеведо
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Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
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13 ноября
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