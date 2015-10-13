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Болгария - Азербайджан
Болгария - Азербайджан: обзор матча 13 октября 2015
Болгария
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 10 тур
2 : 0
Завершен
Азербайджан
20'
М. Александров
56'
Д. Рангелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Азербайджан
Желтая карточка
Г. Миланов
90'
Замена
Т. Неделев
️️️️
Д. Рангелов
88'
Желтая карточка
С. Дьяков
83'
81'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Г. Гараев
79'
Желтая карточка
Г. Гараев
Замена
С. Славчев
️️️️
М. Александров
79'
77'
Желтая карточка
Р. Амиргулиев
67'
Замена
Т. Эрат
️️️️
Э. Джафаров
Замена
В. Христов
️️️️
И. Попов
65'
62'
Замена
А. Дашдемиров
️️️️
М. Медведев
ГОЛ! 2:0!
Д. Рангелов
Пас отдал
Ж. Миланов
56'
48'
Желтая карточка
Р. Садыгов
ГОЛ! 1:0!
М. Александров
Пас отдал
И. Попов
20'
Желтая карточка
И. Иванов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
7
Михаил Александров
ЛАЗ
0
Иво Иванов
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
10
Христо Златински
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
22
Афран Исмаилов
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
6
Асен Георгиев
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
9
Антон Карачанаков
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Тугрул Эрат
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
4-1-4-1
12
Митрев
6
Минев
0
Иванов
3
Александров
20
Миланов
7
Александров
10
Златински
17
Миланов
9
Попов
21
Дьяков
8
Рангелов
3-1-4-2
1
Агаев
18
Медведев
14
Садыгов
0
Абышов
2
Гараев
11
Гурбанов
19
Амиргулиев
18
Мирзабеков
22
Исмаилов
13
Назаров
8
Джафаров
7
Александров
0
Славчев
0
Славчев
7
Александров
8
Рангелов
8
Неделев
8
Неделев
8
Рангелов
9
Попов
15
Христов
15
Христов
9
Попов
8
Джафаров
0
Эрат
0
Эрат
8
Джафаров
18
Медведев
21
Дашдемиров
21
Дашдемиров
18
Медведев
2
Гараев
14
Исрафилов
14
Исрафилов
2
Гараев
Остались в запасе
Болгария
Азербайджан
0
Благой Макенджиев
ВР
9
Антон Карачанаков
ЦП
6
Асен Георгиев
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
23
Агиль Мамедов
ВР
17
Рахман Гаджиев
АП
12
Анар Назиров
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
0
Благой Макенджиев
ВР
9
Антон Карачанаков
ЦП
6
Асен Георгиев
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
Остались в запасе
23
Агиль Мамедов
ВР
17
Рахман Гаджиев
АП
12
Анар Назиров
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Болгария - Азербайджан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
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