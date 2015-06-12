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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Азербайджан
Норвегия - Азербайджан: обзор матча 12 июня 2015
Норвегия
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 6 тур
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Азербайджан
90'
+3
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Д. Назаров
81'
Замена
В. Надиров
️️️️
Р. Гурбанов
Замена
А. Диоманде
️️️️
Д. Кинг
79'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
А. Содерлунд
68'
Замена
П. Хелланд
️️️️
П. Скьельбред
55'
45'
Желтая карточка
А. Дашдемиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
8
Стефан Йохансен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
20
Адама Диоманде
ЦФ
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Джавид Тагиев
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нюланд
6
Нордтвейт
21
Форрен
19
Ховланд
14
Эльабделлауи
2
Хогли
8
Йохансен
15
Скьельбред
10
Эдегор
11
Содерлунд
7
Кинг
4-1-4-1
1
Агаев
18
Медведев
15
Гусейнов
22
Гулиев
14
Садыгов
2
Гараев
11
Гурбанов
22
Исмаилов
21
Дашдемиров
16
Гусейнов
13
Назаров
15
Скьельбред
0
Хелланд
0
Хелланд
15
Скьельбред
11
Содерлунд
15
Эйкрем
15
Эйкрем
11
Содерлунд
7
Кинг
20
Диоманде
20
Диоманде
7
Кинг
13
Назаров
9
Гурбанов
9
Гурбанов
13
Назаров
11
Гурбанов
17
Надиров
17
Надиров
11
Гурбанов
Остались в запасе
Норвегия
Азербайджан
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
0
Джавид Тагиев
ЦП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
23
Агиль Мамедов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
0
Джавид Тагиев
ЦП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
23
Агиль Мамедов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Норвегия - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Уллеваал
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