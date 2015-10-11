Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Венгрия
Греция - Венгрия: обзор матча 11 октября 2015
Греция
11.10.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 10 тур
4 : 3
Завершен
Венгрия
5'
К. Стафилидис
57'
П. Тахцидис
79'
К. Митроглу
86'
П. Коне
26'
Г. Ловренчич
54'
К. Немет
75'
К. Немет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Венгрия
89'
Желтая карточка
А. Фиола
ГОЛ! 4:3!
П. Коне
Пас отдал
Х. Холебас
86'
ГОЛ! 3:3!
К. Митроглу
Пас отдал
П. Тахцидис
79'
78'
Желтая карточка
Д. Беде
75'
ГОЛ! 2:3!
К. Немет
Пас отдал
Ж. Калмар
Замена
П. Коне
️️️️
П. Манталос
72'
71'
Замена
А. Надь
️️️️
З. Гера
71'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Б. Джуджак
Замена
А. Дзанетопулос
️️️️
С. Папастатопулос
64'
62'
Замена
Н. Николич
️️️️
Г. Ловренчич
ГОЛ! 2:2!
П. Тахцидис
Пас отдал
П. Манталос
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Немет
Пас отдал
А. Элек
45'
+3
Желтая карточка
К. Немет
Желтая карточка
В. Морас
44'
Желтая карточка
Х. Холебас
43'
42'
Желтая карточка
А. Элек
37'
Желтая карточка
Р. Юхас
Замена
Х. Холебас
️️️️
К. Стафилидис
35'
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ловренчич
Пас отдал
А. Леандро
ГОЛ! 1:0!
К. Стафилидис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Стелиос Кициу
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Костас Цанас
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
13
Даниэль Беде
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Греция
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
14
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
21
Христос Аравидис
ЦП
18
Николас Карелис
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Аттила Осват
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
9
Даниэл Тошер
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
4-4-1-1
1
Карнезис
3
Стафилидис
5
Морас
19
Папастатопулос
15
Кициу
22
Самарис
20
Манталос
23
Тахцидис
10
Пелкас
10
Фортунис
9
Митроглу
3-4-1-2
1
Кирай
4
Кадар
5
Фиола
23
Юхас
13
Беде
21
Леандро
6
Элек
7
Джуджак
10
Гера
11
Немет
14
Ловренчич
19
Папастатопулос
14
Дзанетопулос
14
Дзанетопулос
19
Папастатопулос
3
Стафилидис
0
Холебас
0
Холебас
3
Стафилидис
20
Манталос
0
Коне
0
Коне
20
Манталос
7
Джуджак
16
Калмар
16
Калмар
7
Джуджак
10
Гера
8
Надь
8
Надь
10
Гера
14
Ловренчич
23
Николич
23
Николич
14
Ловренчич
Остались в запасе
Греция
Венгрия
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
15
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Христос Аравидис
ЦП
18
Николас Карелис
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Костас Цанас
2
Аттила Осват
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
9
Даниэл Тошер
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
15
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Христос Аравидис
ЦП
18
Николас Карелис
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
2
Аттила Осват
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
9
Даниэл Тошер
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Костас Цанас
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Греция - Венгрия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Греция
Венгрия
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+