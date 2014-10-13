Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Уэльс - Кипр
Уэльс - Кипр: обзор матча 13 октября 2014
Уэльс
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кипр
13'
Д. Коттерилл
23'
Х. Робсон-Кану
36'
В. Лабан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Кипр
90'
+4
Желтая карточка
Г. Меркис
Желтая карточка
Д. Эдвардс
90'
+1
85'
Желтая карточка
Х. Кириаку
85'
Замена
А. Папафанасиу
️️️️
А. Хараламбус
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Х. Робсон-Кану
84'
68'
Замена
Н. Александру
️️️️
М. Николау
64'
Желтая карточка
П. Сотириу
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Уильямс
58'
Желтая карточка
Г. Бэйл
48'
Красная карточка
Э. Кинг
47'
39'
Желтая карточка
А. Хараламбус
36'
ГОЛ! 2:1!
В. Лабан
Желтая карточка
Д. Коттерилл
34'
29'
Замена
А. Хараламбус
️️️️
Д. Жуниор
ГОЛ! 2:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Г. Бэйл
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коттерилл
Пас отдал
Э. Кинг
13'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
С. Чёрч
6'
5'
Желтая карточка
М. Николау
Желтая карточка
Д. Ледли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Уэльс
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Гвайон Эдвардс
ПВ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Кипр
22
Гиоргос Лоизу
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
7
Андреас Папафанасиу
ЦФ
3
Георгиос Арести
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
4-3-1-2
1
Хеннесси
3
Тэйлор
5
Честер
6
Уилльямс
2
Гантер
16
Ледли
13
Уильямс
8
Кинг
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
3-4-1-2
12
Киссас
3
Антониадес
2
Жуниор
4
Меркис
14
Лабан
23
Николау
7
Эфрем
23
Кириаку
13
Макридис
9
Христофи
3
Сотириу
9
Робсон-Кану
20
Тэйлор
20
Тэйлор
9
Робсон-Кану
13
Уильямс
14
Эдвардс
14
Эдвардс
13
Уильямс
23
Чёрч
17
Коттерилл
17
Коттерилл
23
Чёрч
Хараламбус
7
Папафанасиу
7
Папафанасиу
Хараламбус
2
Жуниор
6
Хараламбус
6
Хараламбус
2
Жуниор
23
Николау
11
Александру
11
Александру
23
Николау
Остались в запасе
Уэльс
Кипр
19
Гвайон Эдвардс
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Крейг Беллами
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
3
Георгиос Арести
ЦФ
22
Гиоргос Лоизу
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
19
Гвайон Эдвардс
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
3
Георгиос Арести
ЦФ
22
Гиоргос Лоизу
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Уэльс - Кипр
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Уэльс
Кипр
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Норвегии и Уэльса на победу в матче 5 тура
13 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Норвегии и Уэльса на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Уэльс – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+