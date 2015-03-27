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Расписание матчей
Евро-2024
Лихтенштейн - Австрия
Лихтенштейн - Австрия: обзор матча 27 марта 2015
Лихтенштейн
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 5 тур
0 : 5
Завершен
Австрия
14'
М. Харник
16'
М. Янко
58'
Д. Алаба
74'
З. Юнузович
90+3'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Австрия
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
М. Арнаутович
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Бюхель
88'
Замена
С. Кене
️️️️
А. Кристен
83'
82'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
З. Юнузович
76'
Замена
М. Джуричин
️️️️
М. Янко
74'
ГОЛ! 0:4!
З. Юнузович
Пас отдал
М. Янко
73'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Харник
58'
ГОЛ! 0:3!
Д. Алаба
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Д. Саланович
️️️️
И. Квинтанс
55'
38'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
33'
Пенальти не реализован!
Д. Алаба
Желтая карточка
П. Йеле
32'
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Янко
Пас отдал
М. Арнаутович
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Пас отдал
З. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
22
Армандо Хееб
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
9
Марко Джуричин
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
3-5-1-1
0
Йеле
0
Эри
5
Квинтанс
4
Кауфманн
23
Польверино
10
Визер
11
Бургмайер
13
Бюхель
6
Кристен
18
Хаслер
10
Фрик
3-3-1-3
1
Альмер
4
Хинтереггер
8
Алаба
17
Кляйн
3
Драгович
14
Баумгартлингер
5
Фукс
10
Юнузович
21
Янко
11
Харник
7
Арнаутович
6
Кристен
9
Кене
9
Кене
6
Кристен
13
Бюхель
17
Губзер
17
Губзер
13
Бюхель
5
Квинтанс
11
Саланович
11
Саланович
5
Квинтанс
11
Харник
9
Забитцер
9
Забитцер
11
Харник
21
Янко
9
Джуричин
9
Джуричин
21
Янко
10
Юнузович
19
Хинтерсер
19
Хинтерсер
10
Юнузович
Остались в запасе
Лихтенштейн
Австрия
22
Армандо Хееб
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
22
Армандо Хееб
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лихтенштейн - Австрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Райнпарк
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