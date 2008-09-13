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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Гренобль
Валансьен - Гренобль: обзор матча 13 сентября 2008
Валансьен
13.09.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гренобль
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Валансьен - Гренобль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
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Валансьен
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