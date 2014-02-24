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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Брайтон
Халл Сити - Брайтон: обзор матча 24 февраля 2014
Халл Сити
24.02.2014, понедельник, 23:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Халл Сити - Брайтон
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0
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
05.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
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2 : 2
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