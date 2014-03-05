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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Беларусь
Болгария - Беларусь: обзор матча 05 марта 2014
Болгария
05.03.2014, среда, 19:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болгария - Беларусь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
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