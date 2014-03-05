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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Израиль - Словакия
Израиль - Словакия: обзор матча 05 марта 2014
Израиль
05.03.2014, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Израиль - Словакия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Рамат-Ган
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