Барселона - Реал Сосьедад

|6 тур
|24 сентября, вторник
|22:00
|Барселона
|4:1
|Реал Сосьедад
|6 тур
|24 сентября, вторник
|22:00
|Барселона
|4:1
|Реал Сосьедад
|20 тур
|19 января, суббота
|21:00
|Реал Сосьедад
|3:2
|Барселона
|1 тур
|19 августа, воскресенье
|23:00
|Барселона
|5:1
|Реал Сосьедад
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|01:00
|Барселона
|2:1
|Реал Сосьедад
|3 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Реал Сосьедад
|2:2
|Барселона
|34 тур
|30 апреля, суббота
|22:00
|Реал Сосьедад
|2:1
|Барселона
|15 тур
|12 декабря, воскресенье
|23:00
|Барселона
|5:0
|Реал Сосьедад