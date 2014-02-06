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Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)

Барселона - Реал Сосьедад

06.02.2014, Четверг, 01:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая) Испания. Кубок, 1/2 финала , первый матч Барселона - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
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