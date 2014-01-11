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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 11 января 2014
Айнтрахт
11.01.2014, суббота, 18:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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