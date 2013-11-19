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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Шотландия
Норвегия - Шотландия: обзор матча 19 ноября 2013
Норвегия
19.11.2013, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Шотландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Шотландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Стадион:
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