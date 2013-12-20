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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 20 декабря 2013
Атлетик
20.12.2013, пятница, 00:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетик - Сельта
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0
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0
0
Матчи команд
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Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
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07.11.2026
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