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Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 17 декабря 2013
Осасуна
17.12.2013, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Осасуна - Малага
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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2 : 1
02.11.2026
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