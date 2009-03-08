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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Расинг
Депортиво - Расинг: обзор матча 08 марта 2009
Депортиво
08.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
5 : 3
Завершен
Расинг
25'
Х. Родригес
51'
Рики
59'
А. Лафита
60'
Рики
68'
Х. Верду
1'
Х. Перейра
33'
Н. Жигич
79'
Ж. Беррокаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Расинг
ГОЛ! 5:3!
Ж. Беррокаль
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 5:2!
Х. Верду
Желтая карточка
Г. Серхио
Замена
Ж. Беррокаль
️️️️
О. Серрано
Замена
Г. Колса
️️️️
П. Люксен
ГОЛ! 4:2!
Рики
ГОЛ! 3:2!
А. Лафита
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
ГОЛ! 2:2!
Рики
Замена
Д. Колотто
️️️️
А. Лопо
Замена
Рики
️️️️
Ж. Де Гузман
Желтая карточка
Х. Перейра
ГОЛ! 1:2!
Н. Жигич
ГОЛ! 1:1!
Х. Родригес
19'
Желтая карточка
П. Люксен
17'
Желтая карточка
Ориоль
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Расинг
25
Тоньо
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Петер Люксен
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
38
Жезус Беррокаль
ЦФ
4-4-1-1
1
Арансубиа
16
Луис
24
Писку
22
Лопо
15
Лауре
7
Лафита
16
Серхио
22
Родригес
6
Де Гузман
25
Верду
11
Лассад
4-2-1-2
25
Тоньо
20
Валера
24
Гарай
5
Маркано
3
Ориоль
8
Люксен
25
Ласен
11
Серрано
19
Жигич
9
Перейра
22
Лопо
19
Колотто
19
Колотто
22
Лопо
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
6
Де Гузман
11
Рики
11
Рики
6
Де Гузман
11
Серрано
38
Беррокаль
38
Беррокаль
11
Серрано
8
Люксен
8
Колса
8
Колса
8
Люксен
25
Ласен
20
Каналес
20
Каналес
25
Ласен
Остались в запасе
Депортиво
Расинг
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
Остались в запасе
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Депортиво - Расинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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