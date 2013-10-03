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Судьи
Главный судья:
Александру Дан Тудор (Бухарест)

АПОЭЛ - Айнтрахт

03.10.2013, Четверг, 23:05 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы, 2 тур АПОЭЛ - Айнтрахт
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Айнтрахт Ф 6 5 0 1 13:4 +9 15
2. Маккаби ТА 6 3 2 1 7:5 +2 11
3. АПОЭЛ 6 1 2 3 3:8 -5 5
4. Бордо 6 1 0 5 4:10 -6 3
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