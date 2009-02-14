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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 14 февраля 2009
Депортиво
14.02.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Осасуна
Желтая карточка
Н. Монреаль
Замена
Миста
️️️️
Н. Лассад
Желтая карточка
З. Каштру
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Дади
Замена
Л. Дельпорте
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Ж. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
0
Дади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Депортиво
19
Диего Колотто
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Омар Браво
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
16
Луис
22
Лопо
15
Лауре
83
Зе Каштру
7
Лафита
6
Де Гузман
22
Родригес
21
Валерон
25
Верду
11
Лассад
3-2-2-1-1
2
Роберто
3
Аспиликуэта
4
Фланьо
0
Кручага
20
Хуанфран
18
Монреаль
10
Пуньяль
18
Плашил
5
Маргайрас
0
Дади
11
Лассад
24
Миста
24
Миста
11
Лассад
18
Плашил
0
Дельпорте
0
Дельпорте
18
Плашил
32
Вадоч
32
Вадоч
0
Дади
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
0
Дади
Остались в запасе
Депортиво
Осасуна
19
Диего Колотто
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Омар Браво
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
19
Диего Колотто
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Омар Браво
ЦФ
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Депортиво - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мехия Давила
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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