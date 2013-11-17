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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Васко да Гама
Коринтианс - Васко да Гама: обзор матча 17 ноября 2013
Коринтианс
17.11.2013, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Васко да Гама
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коринтианс - Васко да Гама
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0
0
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0
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
0 : 0
11.10.2026
Коринтианс
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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