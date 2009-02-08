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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 08 февраля 2009
Хетафе
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
26'
Р. Сольдадо
8'
И. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
Желтая карточка
И. Каш
Замена
Х. Геррон
️️️️
Ю. Полански
Замена
Г. Беранже
️️️️
Д. Гарсиа
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Х. Гавилан
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Д. Кортес
Красная карточка
М. Торрехон
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Коро
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Д. Кортес
Замена
Х. Чика
️️️️
Роман
Желтая карточка
Д. Гарсиа
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Д. Гонсалез Харке
Желтая карточка
Р. Сольдадо
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Якобо
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
15
Роман
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Хоффре Геррон
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Эспаньол
13
Хави Руис
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
12
Грегори Беранже
ЛЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-4-2
1
Якобо
25
Лихт
78
Каш
6
Диас
21
Кортес
14
Гавилан
22
Каскеро
8
Полански
23
Гранеро
9
Сольдадо
14
Уче
4-2-3-1
1
Альварес
20
Санчес
3
Торрехон
21
Харке
3
Гарсиа
15
Роман
99
Смилянич
7
Руфете
10
Коро
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
8
Полански
8
Геррон
8
Геррон
8
Полански
21
Кортес
11
Контра
11
Контра
21
Кортес
14
Гавилан
25
Альбин
25
Альбин
14
Гавилан
3
Гарсиа
12
Беранже
12
Беранже
3
Гарсиа
15
Роман
2
Чика
2
Чика
15
Роман
10
Коро
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
10
Коро
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
13
Хави Руис
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
12
Нене
ЛП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Руис
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
12
Нене
ЛП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Родина
Новости команд
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