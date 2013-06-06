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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Минейро
Васко да Гама - Атлетико Минейро: обзор матча 06 июня 2013
Васко да Гама
06.06.2013, четверг, 00:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Минейро
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
- : -
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
- : -
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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Васко да Гама
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