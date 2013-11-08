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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Элазигспор - Кайсери Эрджиесспор
Элазигспор - Кайсери Эрджиесспор: обзор матча 08 ноября 2013
Элазигспор
08.11.2013, пятница, 22:00
Турция. Супер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Кайсери Эрджиесспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Элазигспор - Кайсери Эрджиесспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Кайсери Эрджиесспор
4 : 3
29.05.2015
Карабюкспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Касымпаша
3 : 3
23.05.2015
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
17.05.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Фенербахче
1 : 1
13.05.2015
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Кайсери Эрджиесспор
2 : 2
08.05.2015
Мерсин Идманюрду
Информация о матче
Стадион:
Элазиг Ататюрк
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Элазигспор
Кайсери Эрджиесспор
В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста
2019.02.07 20:30
3
«Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов
2017.02.04 20:20
В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста
2019.02.07 20:30
3
«Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов
2017.02.04 20:20
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