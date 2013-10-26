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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Элазигспор - Генчлербирлиги
Элазигспор - Генчлербирлиги: обзор матча 26 октября 2013
Элазигспор
26.10.2013, суббота, 20:00
Турция. Супер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Элазигспор - Генчлербирлиги
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Элазиг Ататюрк
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