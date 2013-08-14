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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Ирландия
Уэльс - Ирландия: обзор матча 14 августа 2013
Уэльс
14.08.2013, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэльс - Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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