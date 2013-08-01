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Манчестер Сити - Бавария
Манчестер Сити - Бавария: обзор матча 01 августа 2013
Манчестер Сити
01.08.2013, четверг, 22:30
Audi Cup, Финал
1 : 2
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Бавария
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0
0
Желтые карточки
0
0
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28.10.2026
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Бавария
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