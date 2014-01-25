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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Партик Тисл
Сент-Миррен - Партик Тисл: обзор матча 25 января 2014
Сент-Миррен
25.01.2014, суббота, 19:00
Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Партик Тисл
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Статистика матча Сент-Миррен - Партик Тисл
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0
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0
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
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Сент-Миррен
Партик Тисл
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
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