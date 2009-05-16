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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 16 мая 2009
Байер
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
5 : 0
Завершен
Боруссия М
31'
Ш. Кисслинг
44'
П. Хельмес
68'
Г. Кастро
79'
М. Кадлец
86'
Данте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Замена
А. Харистеас
️️️️
Л. Синкевич
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Данте
Замена
П. Швеглер
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 4:0!
М. Кадлец
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Колаутти
Замена
Б. Шнайдер
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 3:0!
Г. Кастро
Желтая карточка
С. Шахтен
Замена
С. Шахтен
️️️️
П. Пауве
ГОЛ! 2:0!
П. Хельмес
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
18'
Желтая карточка
Т. Галашек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
17
Патрик Пауве
ЛП
8
Томаш Галашек
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Байер
1
Габор Кирай
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Саша Дум
ЦП
0
Бернд Шнайдер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
3
Кадлец
2
Фридрих
6
Синкевич
5
Хагги
8
Кастро
10
Барнетта
8
Кроос
7
Аугусто
11
Кисслинг
10
Хельмес
4-3-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
3
Дамс
17
Пауве
4
Брэдли
8
Галашек
9
Колаутти
10
Матмур
8
Кроос
0
Шнайдер
0
Шнайдер
8
Кроос
10
Барнетта
27
Швеглер
27
Швеглер
10
Барнетта
6
Синкевич
21
Харистеас
21
Харистеас
6
Синкевич
9
Колаутти
27
Нойвилль
27
Нойвилль
9
Колаутти
17
Пауве
4
Шахтен
4
Шахтен
17
Пауве
22
Марин
22
Марин
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
14
Саша Дум
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
14
Саша Дум
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Байер - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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