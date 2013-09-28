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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 28 сентября 2013
АЗ Алкмаар
28.09.2013, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
21'
Н. Виргевер
57'
А. Йоханссон
35'
М. Депай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
90'
+3
Желтая карточка
Д. Брума
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Беренс
82'
71'
Замена
А. Махер
️️️️
П. Джи Сун
71'
Травма
П. Джи Сун
68'
Замена
З. Баккали
️️️️
О. Хильемарк
ГОЛ! 2:1!
А. Йоханссон
Пас отдал
М. Мартенс
57'
52'
Замена
П. Тытонь
️️️️
Й. Зут
51'
Травма
Й. Зут
Замена
Р. Хапс
️️️️
Д. Гортер
49'
Травма
Д. Гортер
48'
Замена
В. Эльм
️️️️
М. Хенриксен
45'
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
ГОЛ! 1:0!
Н. Виргевер
Пас отдал
М. Мартенс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Маартен Мартенс
(К)
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Рой Беренс
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Стейн Схаарс
(К)
ОП
33
Пак Джи Сун
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Ола Тойвонен
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
17
Уллие Овертум
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-4-1
18
Альварадо
6
Гортер
24
Виргевер
6
Гаувелеув
4
Юханссон
7
Хенриксен
26
Мартенс
8
Гудель
16
Ортис
7
Беренс
7
Йоханссон
3-2-2-1-2
41
Зут
30
Бренет
25
Брума
15
Виллемс
20
Хендрикс
6
Схаарс
33
Пак Джи Сун
7
Хильемарк
11
Тойвонен
10
Депай
9
Матавж
6
Гортер
5
Хапс
5
Хапс
6
Гортер
7
Хенриксен
12
Эльм
12
Эльм
7
Хенриксен
7
Беренс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Беренс
7
Хильемарк
11
Баккали
11
Баккали
7
Хильемарк
41
Зут
22
Тытонь
22
Тытонь
41
Зут
33
Пак Джи Сун
6
Махер
6
Махер
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
17
Уллие Овертум
ЦП
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
17
Уллие Овертум
ЦП
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
АФАС Штадион
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