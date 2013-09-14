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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Вологда
Химки - Вологда: обзор матча 14 сентября 2013
Химки
14.09.2013, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
4 : 1
Завершен
Вологда
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Химки - Вологда
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0
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Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 34 тур
ЦРФСО
2 : 1
27.05.2014
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 32 тур
Вологда
1 : 1
19.05.2014
Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 31 тур
Вологда
1 : 1
16.05.2014
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур
Псков
2 : 0
10.05.2014
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Тосно
2 : 0
07.05.2014
Вологда
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