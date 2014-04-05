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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 05 апреля 2014
Шахтер
05.04.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
12'
Эдуардо
43'
Эдуардо
51'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
82'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Гладкий
75'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
В. Федорчук
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Эдуардо
69'
Замена
Тайсон
️️️️
Илсиньо
60'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
60'
58'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 3:0!
Л. Адриано
51'
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
Пас отдал
Илсиньо
43'
39'
Желтая карточка
А. Чачуа
ГОЛ! 1:0!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
4-2-2-2
1
Каниболоцкий
23
Соболь
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
3
Хюбшман
11
Коста
77
Илсиньо
4
Адриано
9
Эдуардо
4-2-1-3
1
Пидкивка
32
Пластун
4
Гитченко
20
Пашаев
21
Костевич
5
Федорчук
32
Голодюк
8
Чачуа
21
Бартулович
20
Гладкий
20
Зенев
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
77
Илсиньо
11
Тайсон
11
Тайсон
77
Илсиньо
9
Эдуардо
14
Феррейра
14
Феррейра
9
Эдуардо
20
Зенев
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Зенев
20
Гладкий
9
Мартынюк
9
Мартынюк
20
Гладкий
5
Федорчук
22
Пучковский
22
Пучковский
5
Федорчук
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
20
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
20
Фернандо
ОП
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
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