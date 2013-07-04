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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ИБВ - ХБ Торсхавн
ИБВ - ХБ Торсхавн: обзор матча 04 июля 2013
ИБВ
04.07.2013, четверг, 23:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
ХБ Торсхавн
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Статистика матча ИБВ - ХБ Торсхавн
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Матчи команд
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Акурейри
5 : 1
24.10.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Тор Акурейри
0 : 0
10.10.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
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«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
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