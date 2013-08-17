Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 17 августа 2013
Вердер
17.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
23'
М. Экичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
90'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Замена
А. Игньевски
️️️️
Л. Калдирола
85'
83'
Замена
Р. Филп
️️️️
П. Верхаг
77'
Желтая карточка
А. Хан
Замена
О. Йилдырим
️️️️
Э. Элиа
72'
70'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Ф. Кроос
️️️️
М. Экичи
68'
58'
Желтая карточка
Я. Моравек
56'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Р. Хольцхаушер
Желтая карточка
М. Экичи
50'
42'
Желтая карточка
П. Верхаг
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
41'
Желтая карточка
С. Предль
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Экичи
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-5-1
1
Милиц
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
11
Элиа
14
Хант
16
Макиади
11
Экичи
18
Петерсен
4-3-2-1
30
Амзиф
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
22
Озтрзолек
10
Хольцхаушер
30
Моравек
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
5
Калдирола
22
Игньевски
22
Игньевски
5
Калдирола
11
Элиа
9
Йилдырим
9
Йилдырим
11
Элиа
11
Экичи
23
Кроос
23
Кроос
11
Экичи
2
Верхаг
20
Филп
20
Филп
2
Верхаг
7
Алтынтоп
17
Вернер
17
Вернер
7
Алтынтоп
10
Хольцхаушер
25
Бобадилья
25
Бобадилья
10
Хольцхаушер
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вердер - Аугсбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Аугсбург
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+