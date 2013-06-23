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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 23 июня 2013
Спартак
23.06.2013, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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20:55
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