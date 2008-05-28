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Расписание матчей
Россия - Сербия
Россия - Сербия: обзор матча 28 мая 2008
Россия
28.05.2008, среда, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Россия - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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05.06.2026
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13.11.2026
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Германия
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Лига наций, 2 тур
Сербия
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27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая) "Первый" 22:30 (в записи)
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